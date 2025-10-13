28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¹ðÇò¡Ö²È¤Î³¬ÃÊ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ
¡¡·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾²¬ÑÛ¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¸ý²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¿¨¤é¤ì¤¿»ö¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â1¿Í¤Ç³¬ÃÊ¾å¤¬¤ë¤Î¤âº£¤Ç¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢ºòÆü±Ø¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤ÆÌµ»ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢²È¤Î³¬ÃÊ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤ÏÒôÓÍ¤Ë»±¤òÅê¤²¤¿¤Î¤ÇÁê¼êÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·Ú¤¤¹ÔÆ°¤¬Áê¼ê¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·Âç¤¤Ê»ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÍß¤À¤±¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë»ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£º£¤Ï1¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡