◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加してスタートし、3区（8.5キロ）を終えて城西大がトップに立った。

2区で主将の山口智規（4年）が9人抜きでトップに立った早大は、1年生の鈴木琉胤が3区。5秒差の2番手でたすきを受けた駒大の桑田駿介（2年）が追いついたが、中間点を過ぎて一気に引き離した。

国学院大の野中恒亨（3年）、東京国際大のリチャード・エティーリ（3年）、城西大のヴィクター・キムタイ（4年）、アイビーリーグ選抜のパリ五輪＆東京世界選手権の米国代表グラハム・ブランクス（ハーバード大）が2番手集団を形成して鈴木を追走。創価大のスティーブン・ムチーニ（3年）も追いついた。キムタイが残り500メートルで鈴木に並んでかわし、3年連続で区間賞を獲得した。2番手は国学院大、早大は3番手でのたすきリレーとなった。

▽学生3大駅伝 出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の3つ。出雲は最も短い6区間45.1キロで争われる。全日本（11月2日）は8区間106.8キロ、箱根（来年1月2、3日）は10区間217.1キロ。昨年は出雲と全日本を国学院大が制し、今年の箱根は青学大が2連覇を果たした。