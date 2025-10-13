藤森慎吾、15歳年下の妻に大ノロケ アンミカ＆若槻千夏も乗っかる
ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第8話が、12日に放送され、MCを務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、15歳年下の妻に大ノロケする一幕があった。
【写真】藤森慎吾の妻・ミヅキさん
第8話では、SDN48出身の元アイドル・アイミがリタイアすることを発表。理由について「同棲生活ってとても大事なステージだと思っていて、私はそこに行く気持ちが、自分の思いが届かなかったです。中途半端に選択しても相手に失礼だと思いますので、決断しました。そんなんだから結婚できないんじゃんって思うかもしれないけど、このメンバーに出会って、この世界にはまだまだ素敵な人がたくさんいるんだなって思えた」と素直に語り、女性メンバーは突然の別れに涙…。一方、アイミは笑顔で宿舎を後にした。
スタジオトークでは、経営者・モエミが、結婚するなら年収1億円の歯科医・ノリヤス、キュンキュンするのは美容師・トシヒコと2人の間で悩んでいることから、平祐奈が「結婚にドキドキっていらないですか？」と質問。すると若槻千夏、アンミカともに「いる、大事」と回答。さらに若槻が「キュンキュンするけど結婚が見えない人、結婚は見えるけどキュンキュンしない人どっちにします？」と聞くと、アンミカは、「若かったらキュンキュンやけど、私は子どもなどのリミットを考えたときに、生活してみて心地いいかどうかを条件が合う人とみてみたい。朝の寝癖とかちゃんとしていないところ、なんでもないところで転ぶ姿を見てかわいいと思えるかどうか、母性本能がくすぐられるかどうかを見たいかも」と語った。
若槻は「キュンキュン（する人）です。キュンキュンから結婚に向けて目線を変えていくかな」と語り、「どっちと深めたいですか？」と聞くと、藤森は「うちの妻両方パーフェクトにあるからな」と語るとスタジオは大爆笑。アンミカがすかさず「うちもやけどな」と口にすると、若槻も「それで言うとうちもやねん」と息のあった掛け合いを披露し、スタジオを盛り上げていた。
