脚で語る次世代スター　中島瑠菜、美脚大賞受賞で放つ成熟のオーラ

俳優であり「Seventeen」専属モデルとしても活躍中の中島瑠菜が、「第21回クラリーノ美脚大賞2025」でティーン部門を受賞した。NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で注目を集める彼女は、19歳の誕生日を目前に控えたタイミングでの受賞となり、「少し早めのプレゼントをもらえたようでうれしい」と笑顔を見せた。

授賞式には白と黒を基調にしたミニ丈ワンピースで登場。足元には10センチのヒールを備えたスニーカーを合わせ、軽やかで都会的なスタイルを披露した。立ち姿のバランスも見事で、まっすぐに伸びた脚線美が印象的だった。インスタグラムでは「これからも支えてくれている脚を大切にしたい」とコメントし、感謝の気持ちを添えている。

美脚の秘訣は日々の積み重ねにあるという。お風呂上がりにマッサージで筋肉をほぐし、保湿しながらケアを続けているほか、寝る前のストレッチも欠かさない。小学生から中学生にかけて続けた水泳も、しなやかな脚づくりに役立っていると語った。

「クラリーノ美脚大賞」は健康的で魅力的な脚を持つ女性をたたえる賞として知られ、各世代から4人が選出される。今年は高橋ひかる、仲里依紗、米倉涼子と並び、中島が最年少での受賞。自然体のまま努力を重ねる姿勢が、次世代を担うファッションアイコンとしての存在感を際立たせている。

参考：https://www.instagram.com/p/DPeDz94gbdi/