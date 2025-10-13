¤ª¤ä¤Ä¤¬¤¿¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹


¡Ö»Ò¤Í¤³¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤êÂç¤­¤¤¤Ê¤¢¡×¹õÇ­¤í¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡¿¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é1¡Ê1¡Ë

¹õÇ­¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡©¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

Ç­»ô¤¤½é¿´¼Ô¤ÎAKR¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸îÇ­¤È¤·¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤Í¤³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¹õÇ­¡¦¤í¤ó¡£

ÂÎ½Å8¥­¥í¡¢¿­¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤­¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±µï½éÆü¤«¤éAKR¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À­³Ê¤ÇAKR¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£

SNS¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª¤È¤Ó¤­¤ê²Ä°¦¤¤¹õÇ­¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¤í¤ó¤È¡¢AKR¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¤Í¤³¤È¤¤¤¨¤Ð¿È·Ú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸


ÀèÀ¸¤Î¸À¤¤¤Ä¤±ÄÌ¤ê°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤í¤ó¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò


¤Í¤³¤È¤¤¤¨¤Ðµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸


¤í¤ó¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤Æ¤Æ


Ãø¡áAKR¡¿¡Ø¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é1¡Ù