東京ラーメンフェスタ2025実行委員会は、2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)まで、駒沢オリンピック公園で日本最大級の野外ラーメンイベント「東京ラーメンフェスタ2025」を開催します。今年も3幕制で実施し、各幕13店舗が出店。北は北海道から南は熊本まで26都道府県、さらには海外からも出店し、合計39種類のラーメンが登場予定です。また、今年もセット券を購入することで、おトクにラーメンを楽しめます。

「東京ラーメンフェスタ」は3幕で39種類のラーメンが登場！

「東京ラーメンフェスタ2025」会場アクセス

「東京ラーメンフェスタ2025」は、東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩約12分「駒沢オリンピック公園」の中央広場で開催される日本最大級のラーメンイベント。開催期間は2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)までの計12日間で、第1幕、第2幕、第3幕の3幕制となっています。各幕4日間の開催で、全国各地のイベントや地域のラーメン情報を発信する団体が推薦する、おすすめラーメンを楽しむことができます。

今年は各幕で13ブースが出店し、3幕合計で39店舗が出店予定です。会場への入場料は無料ですが、ラーメンを購入するには1杯1,100円（税込）のラーメン食券が必要。前売りチケットは全国のセブン-イレブンで購入が可能。当日券は会場内のチケット売場で各日20時まで販売します。

各幕の開催期間と出店店舗をチェック！

第1幕：10月23日(木)〜10月26日(日)（4日間）

第1幕の13店舗

第2幕：10月27日(月)〜10月30日(木)（4日間）

第2幕の13店舗

第3幕：10月31日(金)〜11月3日(月・祝)（4日間）

第3幕の13店舗

また、各幕共通でドリンクやアルコール、おつまみ餃子も販売されます。

各幕共通の餃子やドリンク

開催時間は原則10時30分〜20時30分ですが、各幕の初日である10月23日(木)、10月27日(月)、10月31日(金)は12時開始となります。また、最終営業日の11月3日(月・祝)は18時30分に終了します。

当日チケット販売は20時まで、ラストオーダーは20時10分ですが、11月3日(月・祝)は当日チケット販売が18時まで、ラストオーダーは18時10分となります。

全国の猛者たちが集結！初出店の注目店舗を先取り

熊本県の「黒亭とんこつラーメン」はじめ、出店店舗のラーメンは逸品揃い

全国各地のラーメンが楽しめるのが「東京ラーメンフェスタ2025」の大きな魅力です。各幕にはさまざまな地域の人気店舗が出店予定で、初出店店舗やコラボラーメンも登場。第1幕では北海道の「札幌 麺部屋 綱取物語」や京都府の「京都祇園 らぁ〜めん京」、第2幕では北海道の「札幌 麺屋 菜々兵衛」や岐阜県の「白神」がともに初出店、第3幕では大阪府の「中村商店」や青森県から初出店となる「中華そば ひらこ屋」などの出店が予定されています。

東急線＋ラーメン引換券のおトクなチケットも発売

「Q SKIP東京ラーメンフェスタ2025チケット」イメージ

「東京ラーメンフェスタ2025」開催に合わせて、東急線の乗車券とラーメンなどの引換券をセットにした「Q SKIP東京ラーメンフェスタ2025チケット」を発売中です。東急線が1日乗り降り自由な「東急線ワンデーパス」+引換券、もしくは東急線各駅から駒沢大学駅までの往復乗車券+引換券の2種類で、交通費がおトクに。引換券は「東京ラーメンフェスタ2025」で提供されるラーメン、冷凍ラーメン（お持ち帰り）、ギョーザセット（ギョーザとアルコール飲料1杯のセット）のいずれか1品と交換でき、枚数は1枚〜3枚まで選ぶことができます。

「Q SKIP」販売サイトで発売中

「Q SKIP東京ラーメンフェスタ2025チケット」はデジタルチケットサービス「Q SKIP」販売サイトで、11月3日(月・祝)17時30分までの発売。有効期間は乗車券に記載された2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)のうち1日限り有効です。

乗車券は東急線内のすべての駅で利用可能で、往路の乗車駅と復路の降車駅が同一である必要はありません。チケットの購入は、利用前に「Q SKIP」の販売サイト上でクレジットカードを使用して行い、東急線利用時はスマートフォンなどに表示されるQRコードを対象改札機の読取部にかざします。

イベント会場では「Q SKIP」の販売サイトの購入画面を会場内の本部に提示することで、ラーメンなどの商品と引き換えができます。なお、ギョーザセット（ギョーザとアルコール飲料1杯のセット）は20歳未満の利用者は購入できません。

東急線ワンデーパス+引換券

引換券1枚付き：1,600円

引換券2枚付き：2,700円

引換券3枚付き：3,800円

チケットに含まれるもの：「東急線ワンデーパス」（東急線が1日乗り降り自由）と引換券

往復乗車券+引換券

引換券1枚付き：1,300円

引換券2枚付き：2,400円

引換券3枚付き：3,500円

チケットに含まれるもの：東急線各駅〜駒沢大学駅までの往復乗車券と引換券

日本最大級のラーメンイベント「東京ラーメンフェスタ2025」では今年も、日本各地のご当地ラーメンを屋台で気軽に楽しめます。東急線を利用して足を運ぶなら「Q SKIP東京ラーメンフェスタ2025チケット」の利用でおトクに。この機会に、全国の絶品ラーメンを楽しみましょう！

（画像：東急電鉄、TOP画像：東京ラーメンフェスタ2025のWebサイトより）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）