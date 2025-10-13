福岡を拠点とする両者がタッグ！「福岡ソフトバンクホークス」とコーヒーショップ「manucoffee」のコラボアイテムが登場
株式会社ヒキダシは、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と福岡市のコーヒーショップ「manucoffee(マヌコーヒー)」による、“ENJOY BEANS ＆ BASEBALL”をテーマにした、福岡を拠点とする両者のコラボレーションコレクションを展開。2025年9月25日から、オンラインストア「ヒキダシストア」およびmanucoffee各店などで販売されている。
【写真】【ホークス/manucoffee】ENJOY B&B Tシャツ LIGHT BLUE(ヒキダシストア限定カラー)
■福岡ソフトバンクホークスとmanucoffeeによる“ENJOY BEANS ＆ BASEBALL”コレクション
“野球をもっとおもしろく”という熱い志で誕生したプロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と、“福岡をさらに楽しもう”とさまざまな表現を模索してきた福岡市のコーヒーショップ「manucoffee」による、福岡を拠点とする両者のコラボレーション。
“ENJOY BEANS ＆ BASEBALL”をテーマに、「コーヒーと野球を通して、もっと福岡という街に誇りを抱き、そしてこの街を楽しむ」という思いが込められたコラボレーションコレクションが登場した。
“ENJOY BEANS & BASEBALL”コレクションでは、ロゴやメインビジュアルをmanucoffeeのあらゆるビジュアルを手掛けるグラフィックデザイナー・三重野龍(Ryu Mieno)さんが手掛け、“ベースボールボーイ”や“メッセンジャードッグ”のイラストレーションを、福岡出身のアーティスト・LURKさんが描いている。
コレクション第1弾は、Tシャツやキャップ、応援タオルのほか、キーホルダーやステッカーなど、“ENJOY BEANS ＆ BASEBALL”を表現したアートな各種アイテムをラインナップ。コレクションのメインビジュアルをバックに配した「ENJOY B＆B Tシャツ」では、ヒキダシストア限定カラー「ライトブルー」も展開する。
■商品概要
■福岡ソフトバンクホークス／manucoffee “ENJOY BEANS & BASEBALL”コレクション
＜種類／価格＞
・ENJOY B＆B Tシャツ LIGHT BLUE(ヒキダシストア限定カラー)(5800円)
・ENJOY B＆B Tシャツ WHITE(5800円)
・Messenger Dog Tシャツ(WHITE、BLACK)(各5800円)
・Logo スナップバックキャップ(6600円)
・Message ベースボールキャップ(BLACK、CAMEL、IVORY)(各5500円)
・ENJOY B＆B 応援タオル(2750円)
・ステッカーセット(1500円)
・刺繍キーホルダー(B&B Boy、Messenger)(各1300円)
・アクリルキーホルダー(Logo、ENJOY B＆B)(各1100円)
発売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：(C) SoftBank HAWKS
■販売店舗
＜オンラインストア＞
・ヒキダシストア
・マヌコーヒー オンラインストア
＜実店舗＞
・manucoffee roasters KUJIRA / マヌコーヒー ロースターズ クジラ店
住所：福岡県福岡市中央区白金1-18-28
TEL：092-707-0306
営業時間：10時〜19時
・manucoffee DAIMYO / マヌコーヒー 大名店
住所：福岡県福岡市中央区大名1-1-3 石井ビル1階
TEL：092-732-0737
営業時間：9時〜25時
・manucoffee HARUYOSHI / マヌコーヒー 春吉店
住所：福岡県福岡市中央区渡辺通3-11-2 ボーダータワー1階
TEL：092-736-6011
営業時間：9時〜25時
・HIGHTIDE STORE FUKUOKA AIRPORT / ハイタイドストア 福岡空港
住所：福岡県福岡市博多区大字下臼井767-1 福岡空港 国内線旅客ターミナルビル3階
TEL：092-260-7603
営業時間：9時〜20時
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
「福岡ソフトバンクホークス」や「マヌコーヒー」を応援してくださってる方、「野球」や「コーヒー」が好きな方、「福岡」が好きな方へ。そして、観光に来た方へ。本コレクションを身に付けることで、もっと愛着や誇りをもってもらったり、楽しんでもらいたい。
ーー今回の商品のイチオシは？
イチオシは「福岡ソフトバンクホークス」の応援をするときに身に付けることをイメージして制作したヒキダシストア限定Tシャツです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
ENJOY BEANS ＆ BASEBALL!!まずは今回、第1弾！今後の展開にもぜひご注目ください。
※取り扱いのアイテム・サイズ・カラーが店舗によって異なる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
