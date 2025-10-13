¡Ú10·î12Æü¤ÎB2·ë²Ì¡Û¿®½£¤È¿À¸Í¤¬Ìµ½ý¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¡Äºòµ¨5¾¡¤Î°¦É²¤¬¥Ûー¥à¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·º£µ¨3¾¡ÌÜ
¡¡10·î12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2Âè2Àá¤Î6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥ºvs¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î»î¹ç¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÀ¸¸¶½¨¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¡¦¥Á¥§¥ó¥Ðー¥¹¤é¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¿®½£¤¬8－0¤Î¥é¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤Ç¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ßÁ°È¾¤Ç50－30¤ÈÂç¤¤¯¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï11ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥Ðー¥¹¤ä¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥Þー¥·¥ã¥ë¤é¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯83－65¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þÅÀ¤Ç19－8¤È½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¤³¤ÎÆü³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¶âÅÄÎ¶Ìï¡£¿ï½ê¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à14ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¿À¸Í¤¬81－66¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ìµ½ý¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤Ë¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òµö¤·¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿°¦É²¤Ï¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þÅÀ¤Ç55－63¤ÈÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ã¥ー¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¥º¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢½ªÈ×¤Ë½ÓÌî²ÂÉ§¤È¥Þ¥Ã¥Èー¡¦¥Ïー¥à¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸ÅÌîÂóÌ¦¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÀ®¸ù¤µ¤»µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê0Ê¬6ÉÃ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ñー¥«ー¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¥¾ー¥ó¤«¤é·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ë¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢79－76¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£ºò¥·ー¥º¥ó5¾¡55ÇÔ¤Î°¦É²¤¬3¾¡ÌÜ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡10·î12Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£10·î12Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì
·§ËÜ 65－83 ¿®½£
»³·Á 90－61 ÀÄ¿¹
ÆàÎÉ 66－81 ¿À¸Í
Ê¡²¬ 80－88 Ê¡Åç
°¦É² 79－76 ÀÅ²¬
²£ÉÍEX 86－75 ¼¯»ùÅç
¡ÚÆ°²è¡Û°¦É²¤¬¥Ûー¥à¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡Ä10·î12ÆüvsÀÅ²¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü