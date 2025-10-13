宇多田ヒカル最新曲「Mine or Yours」のThe Blessed Madonnaによるリミックス音源がリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」を、世界を股にかけエレクトロミュージックシーンで活躍するThe Blessed Madonnaがリミックスした「The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix」 が10月20日に配信リリースされる。

■世界を股にかけエレクトロミュージックシーンで活躍するThe Blessed Madonnaが宇多田ヒカルとコラボ！

5月にリリースされ、サントリー「綾鷹」のCMソング起用や、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。11月26日に同タイトルのアナログレコード盤の発売が決定しており、10月6日にはYaeji(イエジ)によるRemix音源がリリースされると、すぐさま国内iTunesのダンスミュージックチャートで1位に躍り出るなど話題になっている。

そんな「Mine or Yours」の第二弾リミックス音源のリリースが決定。楽曲を手掛けたのは、ハウス、テクノ、ディスコ、ポップを自在に組み合わせるジャンルレスなセットで世界中のファンを魅了し続けるDJ / プロデューサー / カルチャーキュレーターのhe Blessed Madonna（元The Black Madonna）。

ダンスミュージックシーンにおけるインクルーシビティーとエンパワーメントへの取り組みは、多くのファンやアーティストから高い評価を受けており、多様性やクリエイティビティ、コミュニティを祝うイマーシブな体験としてオーディエンスに強烈な印象を与えている、The Blessed Madonnaの手によってどのような世界観が描かれるのか要注目だ。

リリースを記念してプレオーダーキャンペーンが本日よりスタート。リリース日前日の10月19日23:59までに、iTunes プレオーダーで、Mine or Yours ロゴがあしらわれた「オリジナルルーラー」が。プレアド/プレセーブで待ち受け画面がプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページを確認してほしい。

■台湾にてツアー映像作品上映も決定

また、11月よりライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』が、11月14日より台湾全土のVieshow Cinemas（威秀影城）にて上映が決定。圧巻なステージを大スクリーンで体感でき、音と光が織りなす迫力のライブ体験を5.1サラウンドで再び味わうことができる。来場者には数量限定の特典「イラストくまステッカー」がプレゼントされる予定だ。

上映期間に合わせて、11月14日～11月23日の期間、台北・華山1914文化創意産業園区ガラスハウスにて期間限定POP UPイベントが開催。会場では写真作品の複製品の展示に加え、アパレル商品や視差効果フォトカードなどの限定アイテムも並ぶ予定だ。

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL SINGLEDIGITAL SINGLE「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours (Yaeji Remix)」

2025.11.26 ON SALE

アナログレコード盤『Mine or Yours』

■映画情報

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2025年11月14日より上映開始

公開劇場：台湾全国Vieshow Cinemas（威秀影城）にて独占上映

＊上映スケジュールや来場者特典などの情報は、大鴻藝術BIG ARTのFacebookにてご確認ください。

