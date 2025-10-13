ドジャースの地元メディア『ドジャース・ネーション』は12日（日本時間13日）、「元ドジャースのスター、コディ・ベリンジャーがフリーエージェント（FA）へ。LAは彼を呼び戻すのか？」と題した記事を掲載。かつてドジャースでプレーした30歳の古巣復帰の可能性について報じている。

■コンフォートが極度の打撃不振

ドジャースはポストシーズンでレッズ、フィリーズを下し、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに進出。一方で、レギュラーシーズンで課題となったのが左翼手だ。ジャイアンツから加入したマイケル・コンフォート外野手が打率.199と低迷し、ポストシーズンのメンバーからも外れている。打撃力を備えた外野手の補強は今オフのテーマとされている。

そんな中、同メディアが補強候補の一人として挙げたのが、2017年から22年までドジャースでプレーしたコディ・ベリンジャー外野手で、2019年にはナ・リーグMVPを獲得するなど、ドジャースを支えたスター選手。23年からカブス、今季はヤンキースでプレーし、打率.272、29本塁打、98打点と健在ぶりを示している。

記事では「ベリンジャーはヤンキースとの契約に含まれる2500万ドルのオプションを破棄する見込みで、今オフの移籍市場では高額契約が予想される」と指摘。ヤンキースとの再契約の可能性を残しつつも、「ロサンゼルスで証明すべきことがあり、2025年に不振に陥ったドジャース外野陣に厚みをもたらす存在となるだろう」と、古巣復帰の可能性に言及している。

ドジャースはカブスのカイル・タッカー外野手への関心も伝えられており、外野補強に積極的な姿勢を見せている。果たして、ベリンジャーの4年ぶりの復帰へも動き出すのか。