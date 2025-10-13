4児の母でタレントの平愛梨（40）が、子どもたちのために26分で作ったご飯を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】平愛梨、4兄弟バラバラの朝食

2017年にFC東京の長友佑都選手（39）と結婚し、4人の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもの好みに合わせてそれぞれ違うメニューで用意した朝食や、長友選手のために作った試合前の食事などを発信してきた。

平愛梨、餃子や唐揚げなどが並ぶ食卓

2025年10月12日の投稿では、餃子や唐揚げなどが並ぶ食卓を公開している。

「夕方4時半すぎに『ママ！お腹空いた！何か作って』とバンビーノ（長男）に言われ、ごはんを早炊きスタートして、『よし！炊飯器とママどっちが勝つかやってみるね』と宣言すると、バンビーノが『ママと炊飯器さんどっちが勝つと思う？』と言い出した。さすが…勝負事には力が入るカオス達。2番目べベック以外『ママが勝つと思う』って、マイペースの冷静なべベックは『そりゃ炊飯器でしょー』って、しかもノールックでテレビ見ながら独り言のように言われて、なぜか私も急がなきゃ！とまんまとみんなの勢いに押されてキッチンと向き合った!!早炊き21分。私の調理26分。5分差で負けた。べベックは『え もうご飯できたの はーやッ!!ママ!!次は勝つよ』って。もうNE-YO！」

この投稿にファンからは、「どれも美味しそう。愛梨ママを持った4兄弟は幸せだね」「4品を26分とはすごいです」「ちゃんと品数あって負けてるからセーフ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）