½Ð±À±ØÅÁ¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬£²¶è¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£±£±°Ì¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÅêÆþ¤ÎÀÞÅÄ¤¬ÉÔÈ¯¤Ç¥È¥Ã¥×¤È£µ£´ÉÃº¹¡¡ÁáÂç¡¦»³¸ý¤¬¾×·â¤Î£¹¿ÍÈ´¤¤Ç£²¶è¤Ç°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ø
¡¡¡Ö½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë
¡¡£²¶è¤ÇÁáÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬°µ´¬¤Î£¹¿ÍÈ´¤¤Ç£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¸Å¹ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²°Ì¤Ï¶ðÂç¡¢£³°Ì¤ÏÁÏ²ÁÂç¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£µ°Ì¡££±¶è¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÃæÂç¤Ï£±£°°Ì¡££³´§¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÀÄ³ØÂç¤Ï¥È¥Ã¥×¤È£µ£´ÉÃº¹¤Î£±£±°Ì¤È¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£²¶è¤ò±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ËÊÑ¹¹¡££±¶è£¶°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¶è´Ö£±£°°Ì¤Ç½ç°Ì¤ò£µ¤ÄÍî¤È¤·¤¿¡£