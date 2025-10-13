イスラム組織ハマスに忠誠を誓う治安部隊のメンバー＝パレスチナ自治区ガザ地区中部ヌセイラト/Eyad Baba/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で合意した停戦が発効する中、ハマスがガザのうちイスラエル軍が駐留していない地域で統制を取り戻しつつある。ハマスが武装解除された後の治安については先行きが見えない状況が続く中、ハマスは「協力者」とされる人物の摘発にも乗り出している。

ハマスの治安部隊は１１日、ガザ市内の路上に姿を見せた。ここ数日間、ハマスと対立する集団との衝突が複数報告されている。

ハマス系のテレグラムチャンネル「パレスチナ・ホーム・フロント」は１２日、「ガザ市で多数の協力者と情報提供者を拘束した。彼らが敵のスパイ活動に関与していたこと、さらに複数のレジスタンスのメンバーの暗殺にも関与していたことが証明された」と発表した。治安部隊とレジスタンスがガザ全域で協力者と情報提供者を摘発する大規模な現地作戦を展開しているという。

ハマス系のテレグラムチャンネルで１１日に配信された映像には、未知の場所で協力者とされる人物が暴行を受けている様子が映っていた。

別のＳＮＳ動画には、武装し覆面姿のハマス構成員がガザ市内の市場を歩く姿が映っていた。ハマスが運営する内務省も「警察」と書かれた帽子をかぶりライフルを手にした治安要員が住民と交流している写真を公開した。

ハマスは長年にわたりガザを実質的に支配しており、イスラエルとの戦闘後もその支配力を維持してきた。ＣＮＮは以前、ハマスが略奪を行った疑いのある者を処刑するなどした事例を報じた。これは、イスラエルの攻撃で弱体化しながらもハマスが依然として強い影響力を保っていることを示唆している。

ハマス支配下の内務省は、１３日から１週間にわたり「流血や殺人に関与していない」犯罪組織の構成員を対象とする恩赦期間を設けると発表した。

しかし、ガザにおけるハマスの支配はここ数カ月、特に南部で複数の集団からの脅威にさらされている。一部の集団はイスラエル軍の保護を受けているという。

ガザ南部では、ハマスに対抗する組織「人民軍」が武装解除を拒んでいる。

この組織は支援物資の護衛活動などに関わっており、ハマスに公然と異議を唱えてきた。ハマス側はこれを「犯罪集団」と非難し、対決姿勢を示している。

人民軍の指揮官の一人、フサム・アスタル氏は１１日、フェイスブックに「すべてのハマスのネズミどもへ。お前たちのトンネルは破壊され、権利はもはや存在しない。手遅れになる前に悔い改めよ。今日からハマスは存在しない」と投稿した。

アスタル氏はイスラエルメディアの取材に対し、「われわれはハマスに代わる存在になろうとしている。ハマスは心理戦を仕掛け、ガザにはハマス以外の選択肢がないことを証明しようとあらゆる力を使うだろう」と語った。

残された疑問

ガザの治安や警察の運営が今後数週間から数カ月にわたってどのように機能するのかは明らかではない。

イスラエルは長年にわたりハマスに武装解除を求めてきたが、ハマスはこれに抵抗している。

トランプ米大統領が主導したガザ和平案では、「平和的共存を受け入れ、武器の廃棄に応じるハマスの構成員には恩赦が与えられる」としている。

和平案によると、ハマスに代わって「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」が直ちにガザに展開し、審査を受けたパレスチナ警察部隊の訓練と支援を行うという。

しかし、治安部隊の詳細や国際的な監視メカニズムの計画については、初期段階の概要を示す箇条書き以上の内容はまだ詰められていない。

現在のガザの複雑な情勢下では、人道危機や建物などインフラの甚大な被害もあり、このような部隊の設立には数カ月、あるいはそれ以上の時間がかかる可能性がある。