学生3大駅伝の初戦

学生3大駅伝の幕開けとなる出雲全日本大学選抜駅伝が13日、出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロで行われた。箱根駅伝で総合連覇中の青山学院大が、序盤でまさかの大苦戦を強いられている。

青山学院大の1区（8キロ）は、小河原陽琉（2年）がトップから18秒差の6位で発進。2区（5.8キロ）は当日変更で折田壮太（2年）が入ったが、ペースが上がらない。順位を5つ落としてトップの早稲田大から54秒差の11位でつないだ。

箱根王者の大苦戦にXのファンにも衝撃が走る。「青学どうした？」「青学トップとほぼ1分差。今回は厳しいか」「中央と青学が10位争いとはなかなかに予想外の展開 すぐに上がってくるのだろうけど」「え？青学この位置」などの声が上がっていた。

出雲全日本大学選抜駅伝は1989年に第1回が行われ、今年が第37回（2014年の第26回は台風、2020年の第32回は新型コロナウイルスの影響で中止）。最多優勝は山梨学院大の6度で、昨年は国学院大が5年ぶり2度目の優勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）