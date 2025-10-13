Î©Àî»Ö¤é¤¯

¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¡¢£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ¤¶¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆ°¤­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡À¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤êÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÄó¸À¡£Î©Ì±¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤òÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÆ£ÅÄÂåÉ½¤âÍ­ÎÏ¸õÊä¡×¤È¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆ°¤­¤ËÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎ©Ì±¤ÏÀ¯¸¢¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÄ¹Â³¤­¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£