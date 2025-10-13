元乃木坂46与田祐希、承認欲求は「めっちゃあります」共演者との裏話を暴露【死ぬまでバズってろ！！】
【モデルプレス＝2025/10/13】元乃木坂46の与田祐希が13日、都内で開催された10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）第1話先⾏上映&トークイベントに共演の鈴⽊仁、星乃夢奈とともに出席。承認欲求についてや共演者とのエピソードを語った。
【写真】与田祐希、SEXYレース衣装姿
乃⽊坂46卒業後、地上波ドラマ初出演で主演を務める与田は「初めて原作の漫画を読ませていただいたときは、結構私とは真逆なタイプなのかな、共通点はないかもしれないと思ったんですけど、何かしら共通点を探してみたくて、探してみたんです。人一倍、人に褒められたり、良いよって言ってもらえるのが好きなところかなと思って」とコメント。「加菜子ってちょっと狂気みたいな部分もあるけど、そこの可愛さみたいなところも出せたらいいなと思って演じさせていただきました。あと、個人的には初めてあそこまで髪の毛の色を明るくしたので、似合ってるよって言ってもらえたら嬉しいです」と笑顔を見せた。
承認欲求に取り憑かれたキャラクターということで、自身の承認欲求について聞かれた与田は「めっちゃあります。だって、褒められるのめっちゃ好きですもん。加菜子も、お金を稼ぐためっていうのもあると思うんですけど、人から認められたりするのがきっと好きな子だと思うので、そこも共通点ですね」と語っていた。
星乃が撮影初日に与田から連絡先を聞いてきてくれたことを明かすと、与田は「ここ2年3年くらいで、人と喋れるようになりました。その前は人と喋ってなかったとかじゃないですけど、裏でもコミュニケーションを取れるようになりましたね。昔はずっと遠くを見てたり、床を見てたり。人と喋るのがあんまり。慣れたら好きなんですけど、得意ではなかったので、結構こもりがちだった」と回想。「ちょっと変わりたいなと思って、後輩とかにもそうですけど、積極的に。やっぱりご縁は大切にしたいので。話しかけるように意識してたら、だんだんあんまり気負うことなく喋れるようになって。（星乃さんと）ご飯に行く約束もしているので」と自身の変化を振り返っていた。
また、もしインフルエンサーをするならどんなジャンルに取り組みたいか質問を受けた与田は「たぶん私、SNSをやってないと思います。このお仕事をしてなかったら。私がSNSをやっている理由って、ファンの方に喜んでもらいたいとか、お知らせを見てもらいたいとか、そういう理由なので。もしファンの人がいなかったら、26歳の私はたぶん、地元の友達とかだけのアカウントで、野良猫とかをあげてる気がします（笑）」と返答。「でも何か選べって言われるなら…なんでもないです（笑）」と迷いつつ「人が喜ぶ暴露とかならいいかなと思いますね。あんまり人が傷つかない暴露とかだったら、やってやってもいいかなって（笑）」と話していた。
ビデオメッセージを寄せた櫻井海音の「最後に与田さんに、おもしろ一言」という無茶振りを受けた与田は「バカヤロー！（笑）」と叫んでから「何か1個暴露してやろうかな。櫻井海音の。第1話を見てくださった方は分かると思うんですけど、ちょっと『おお』『攻めたな』みたいなシーンがあったじゃないですか。その直前が初めて会話をちゃんとした時で。何を言われたかというと、『あの、僕、秋元真夏さんの大ファンで』って。なんかすいませんねっていう（笑）。なんかごめんねって（笑）」と推しが乃木坂の先輩だったという告白を受けたことを暴露して、会場を沸かせていた。
本作は、パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田）が、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌していく姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆与田祐希、承認欲求は「めっちゃあります」
乃⽊坂46卒業後、地上波ドラマ初出演で主演を務める与田は「初めて原作の漫画を読ませていただいたときは、結構私とは真逆なタイプなのかな、共通点はないかもしれないと思ったんですけど、何かしら共通点を探してみたくて、探してみたんです。人一倍、人に褒められたり、良いよって言ってもらえるのが好きなところかなと思って」とコメント。「加菜子ってちょっと狂気みたいな部分もあるけど、そこの可愛さみたいなところも出せたらいいなと思って演じさせていただきました。あと、個人的には初めてあそこまで髪の毛の色を明るくしたので、似合ってるよって言ってもらえたら嬉しいです」と笑顔を見せた。
承認欲求に取り憑かれたキャラクターということで、自身の承認欲求について聞かれた与田は「めっちゃあります。だって、褒められるのめっちゃ好きですもん。加菜子も、お金を稼ぐためっていうのもあると思うんですけど、人から認められたりするのがきっと好きな子だと思うので、そこも共通点ですね」と語っていた。
◆与田祐希「ここ2年3年くらいで人と喋れるようになりました」共演者とのエピソード明らかに
星乃が撮影初日に与田から連絡先を聞いてきてくれたことを明かすと、与田は「ここ2年3年くらいで、人と喋れるようになりました。その前は人と喋ってなかったとかじゃないですけど、裏でもコミュニケーションを取れるようになりましたね。昔はずっと遠くを見てたり、床を見てたり。人と喋るのがあんまり。慣れたら好きなんですけど、得意ではなかったので、結構こもりがちだった」と回想。「ちょっと変わりたいなと思って、後輩とかにもそうですけど、積極的に。やっぱりご縁は大切にしたいので。話しかけるように意識してたら、だんだんあんまり気負うことなく喋れるようになって。（星乃さんと）ご飯に行く約束もしているので」と自身の変化を振り返っていた。
また、もしインフルエンサーをするならどんなジャンルに取り組みたいか質問を受けた与田は「たぶん私、SNSをやってないと思います。このお仕事をしてなかったら。私がSNSをやっている理由って、ファンの方に喜んでもらいたいとか、お知らせを見てもらいたいとか、そういう理由なので。もしファンの人がいなかったら、26歳の私はたぶん、地元の友達とかだけのアカウントで、野良猫とかをあげてる気がします（笑）」と返答。「でも何か選べって言われるなら…なんでもないです（笑）」と迷いつつ「人が喜ぶ暴露とかならいいかなと思いますね。あんまり人が傷つかない暴露とかだったら、やってやってもいいかなって（笑）」と話していた。
ビデオメッセージを寄せた櫻井海音の「最後に与田さんに、おもしろ一言」という無茶振りを受けた与田は「バカヤロー！（笑）」と叫んでから「何か1個暴露してやろうかな。櫻井海音の。第1話を見てくださった方は分かると思うんですけど、ちょっと『おお』『攻めたな』みたいなシーンがあったじゃないですか。その直前が初めて会話をちゃんとした時で。何を言われたかというと、『あの、僕、秋元真夏さんの大ファンで』って。なんかすいませんねっていう（笑）。なんかごめんねって（笑）」と推しが乃木坂の先輩だったという告白を受けたことを暴露して、会場を沸かせていた。
◆与田祐希主演「死ぬまでバズってろ！！」
本作は、パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田）が、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌していく姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】