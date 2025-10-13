1,900円で買えちゃう！【ワークマン】週4で頼りたい♡「楽ちんパンツ」

肩肘張らずに穿ける楽ちんパンツを探すなら【ワークマン】は要チェックかも。ストレッチ性のある生地やウエストゴムで窮屈感のない着心地に期待できたり、ケアに手間がかからなかったりと、ワークマンらしい視点で快適さを追求したパンツが展開中。今回ピックアップするアイテムは、驚きの税込1,900円。日常の制服的パンツとして、思わず週の大半を頼りたくなってしまいそうなおすすめを紹介します。

気楽かつクリーンに穿けるテーパードパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

タックを入れたテーパードシルエットによってスマートな印象で穿けそうな一本。表面には汚れが気になりにくい防汚加工が施されているほか、洗濯後もシワになりにくいイージーケア素材を採用。ウエストは後ろのみがゴムになっているため、手入れが楽なだけでなく窮屈感なく穿きやすそうなのが魅力です。トレンドカラーのバーガンディをはじめとする全4色から。

シーンレスで頼れる清潔感のあるディテール

シーンレスの名の通り、端正なテーパードパンツとしてオンオフ問わず頼りにできそうなのが嬉しいポイント。カジュアルなオフコーデにキレイめ要素をプラスする役目としてはもちろん、ジャケットやブラウスと合わせれば清潔感が重視されるオフィスコーデにも馴染むはず。ファスナーポケットを含む6つのポケットがついているため、アクティブに動くママさんもチェックしてみて。

スエード調素材が品よく存在感を発揮する一本

【ワークマン】「レディーススエードライクフレアパンツ」\1,900（税込）

スエード調の素材がコーデのアクセントになり、高見えにも期待できるフレアパンツ。公式ECサイトによると素材は「ストレッチ性があり動きやすい」とのことで、ゴムと紐入りのウエストとあわせて楽な穿き心地に期待できます。スウェット素材のオーソドックスなイージーパンツとはまた異なる雰囲気をもたらしてくれる楽ちんパンツです。

センタープレス入りのフレアラインで脚線を美しく

こちらのパンツはわずかにフレアラインになっており、センタープリーツも手伝ってスラリと穿きこなしやすそうなのも魅力。イージーパンツでありながらエレガントな雰囲気が漂います。太ももやヒップまわりを締め付けにくい絶妙なゆとりも、脚線を美しく整えて見せてくれそう。カラーは秋冬コーデに彩りを足す、淡く上品な4色展開です。

writer：かんだちほ