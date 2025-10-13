与田祐希、櫻井海音から「秋元真夏さんの大ファンです」と告白され「なんかすいませんね」
元乃木坂46の与田祐希が13日、自身が主演を務めるドラマ『死ぬまでバズってろ！！』の第1話先行上映＆トークイベントに出席。共演者・櫻井海音との撮影の一幕を“暴露”する場面があった。
【写真】『死ぬまでバズってろ！！』トークイベントに出席した与田祐希
ふせでぃの同名漫画を実写化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネット・サスペンス。パスタ屋でアルバイトをしながら生計を立てる26歳フリーターの浅野加菜子（与田）の人生が、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで一変。初めての快感に酔いしれた加菜子は、やがてより過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌する。
「原作漫画を読んだ際、私とは真逆なタイプだと思った」と、演じる役と共通点がないと思ったと語る与田。しかし、共通点を探していくと「人に褒められたがったり、良いよと言ってもらうことが好きなところが似ていると思いました」と承認欲求がある部分が重なったそう。「加菜子は狂気もあるけど、かわいさも持ち合わせているので、それが前面に出せればいいなと思いました」と演じる上で意識したことを明かした。
その承認欲求のあらわれのように、「初めてあそこまで髪の色を明るくしたので、似合っているよと言ってくれたらうれしいです（笑）」と集まったファンにアピールする。
この日は、そんなファンから事前に質問を募集。「もしこの仕事に就いておらずインフルエンサーになるとしたら、何系になる？」という質問に、与田は「この仕事をしていなかったら、SNSをやっていなかったと思います。私がSNSをやっている理由って、ファンの方に喜んでもらいたいからなんですよ。ファンの方がいなかったら、おそらく地元の友達だけのアカウントに野良猫の写真とかを上げていると思います」と回答する。その一方、「人が傷つかない暴露ならやってやってもいいかな」と“善良な告発系インフルエンサー”になりたいとも明かした。
そんな中、キャスト陣にもサプライズで櫻井からのコメント動画が流れる。そこには「最後に与田さんにオモシロ一言を言ってもらえたら」という無茶ぶりが入っており、何も思いつかなかった与田はオモシロではなく「バカヤロー！」と櫻井にクレームの一言をぶつける。
さらに「櫻井海音の暴露をしてやろう」と悪い顔をした与田は、「初めて会話をした時に、“あの僕、秋元真夏さんの大ファンで”と言われたんです。それに対して、“なんかすいませんね”と返しました（笑）」という撮影初日の一幕を暴露し、ファンの笑いを誘っていた。
なお、会見には与田のほか、共演者の鈴木仁と星乃夢奈も登壇した。
ドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』は、10月16日よりMBS毎週木曜24時59分放送ほか、順次放送スタート。
