ドジャースとリーグ優勝決定シリーズで対戦するブリュワーズのパット・マーフィー監督が日本人3選手をたたえました。

ブリュワーズは、カブスとの地区シリーズで3勝2敗で突破。すでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めていたドジャースと日本時間14日から対戦します。

今季途中から“投打二刀流”でプレーする大谷翔平選手については、「大谷はね、何年プレーしたかはわからないけど、彼は間違いなく史上最高の選手の一人だよ」とコメント。

“投手・大谷”については、「彼は信じられないほど素晴らしい。先日彼が投げている試合を見ましたが、まるで、ゾーンの上から下まで曲がるスプリットフィンガーでした。驚異的です。彼は本当に素晴らしい。何と言ったらいいかわかりません。彼は素晴らしい。これほどの能力を持った野球選手を見たことがありません」と大絶賛しました。

また第1戦に先発するスネル投手は、「彼が登板し、私がスタジアムにいるとき、私はとてもがっかりしました。彼は本当にいい投手だ」と話し、「グラスノーも本当にいいです。そして山本由伸も素晴らしい」と敵チームの先発陣をたたえます。

さらに、「最後に投げているあの男ー。スプリットや100マイルを投げるのは誰ですか？」とポストシーズンでクローザーとして輝く佐々木朗希投手についても言及。「不公平ですよ。リーグに嘆願して、彼を何かで出場停止にできないか試みるつもりです(笑)。何か彼を止める理由を見つけられないでしょうか？」とユーモアたっぶりに話し、記者の笑いを誘いました。