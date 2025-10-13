俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「新しい地図」として共に活動する俳優の稲垣吾郎（51）と香取慎吾（48）との関係に言及する場面があった。

草磲は香取が以前同番組に出演した際、草磲が香取のドラマ出演をラジオで共演する際まで知らなかったと話していたと振られ、「慎吾ちゃんドラマ出る時本当にうれしくてね。僕もなんかいろいろ（メディアを）見ないんで。本人から聞くことが多いんで、凄いうれしかったですね」と目を細めた。

草磲はこの日からスタートする同局ドラマ「終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー」に出演するが、稲垣、香取は「自然な形でお二人とも分かってくれているような」と知っているはずだと明言。「でも本当に吾郎さんはいつも僕らのことを気にしているのか分からない。まあ気にしてくれているんでしょうけど」と話して笑わせた。

続けて「前回も吾郎さんは、僕のドラマを見る見ると言って、多分見てないんじゃないかなと思って」と苦笑。「今回は見てほしいですね、吾郎さんにもね」と続けた。

グループLINEはあるのかと問われ「ないんですよね。それぞれ距離感が違ってね」と草磲。「でも吾郎さんともちゃんとLINEというか、僕は吾郎さんとLINEでつながっているんですけれど、慎吾ちゃんと吾郎さんはLINEでつながっていない。違うんですよ。面白いんですよ。付かず離れずみたいな」とぶっちゃけた。

それでも「でも大好きです、2人とも」とにこやかに話し「本当に頼もしいですよ、2人いてくれるとね」と言い切った。

それでも「2人とも身長高くて、吾郎さんも高いんですよ。慎吾ちゃんも高くて。僕が真ん中に入るとちょうどくぼむんですよね。取材とかでは箱とか持って来て、ちょっとかさ上げされるんですよね」と明かし、「分かってはいるんだけど、それちょっと悔しくて。いつも背伸びしてるんですよ、僕」とぼやいてみせた。

「最近は2人の間に入ると、センターっぽくて。ちょっとくぼんでいるのが。ちょっと好きなんですけどね」「一番僕がセンターに入ると収まり良くて。デコボコになっちゃうから。だから私センターなんですよ、今。だから短所も長所になるんですよね」と笑ってみせた。