¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀ»¸÷³Ø±¡¤¬ÎÞ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë·âÇË¤ÇÅìËÌ4¶¯¡ª¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¤Ï¥»¥ó¥Ð¥ÄÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¡Ä
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅìËÌÂç²ñ¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡À»¸÷³Ø±¡4¡½1ÀçÂæ°é±Ñ¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡½©Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç1°Ì¡Ë¤¬¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë1°Ì¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¼çÎÏ¤òÂ¿¤¯»Ä¤¹Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¤«¤é2²ó¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤«¤é1ÈÖ¡¦ÃöËóÍÛ¸þÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬µÕÊý¸þ¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£3²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òµó¤²¡¢4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÇØÈÖ¹æ10¡¦¾¾ËÜ³ð²æÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤ÊÑ²½µå¤ÇÀçÂæ°é±ÑÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë1¼ºÅÀ´°Åê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À½à¡¹·è¾¡¤Ç¤âÅìËÌºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¹¥»î¹ç¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¤â¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ»¸÷³Ø±¡¾¡¤Ã¤¿¡ª¡©¤ª¤ªÀ¨¤¤¡×¡Ö¶¯¤¤¤ÈÏÃÂê¤À¤Ã¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤Ë¾¡¤Ä¤«¡Á¡×¡ÖÀ»¸÷³Ø±¡¡¢À¨¤¤¡ª»ä¤â²¿¤«´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£