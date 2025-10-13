¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡Î©·ûÌ±¼ç¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¼¨¤¹¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Íè½µ¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Öº£½µ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©·û¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÎÁ°¤Ë»öÁ°¤Ë²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¹¡¢Î©·û¤È¤â¼«Ì±¤È¤â´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£