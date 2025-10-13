元「恵比寿マスカッツ」松岡凛、ストーカー被害告白「本当に怖いからやめてほしい」
元「恵比寿マスカッツ」メンバーとしても知られる、グラビアアイドルの松岡凛が12日、自身のXを更新。ストーカー被害を告白した。
【写真】ストーカー被害を告白した松岡凛
松岡は「実は昨日ストーカーにあいました。小学校の時に口押さえられて身体触られた事あって、大人になっても1人で階段上がるのも今でも怖いのに、昨日駅で声かけてきて無視して帰ってたら、家の階段まで上がってきてきました。私は咄嗟に傘を投げたので相手逃げましたたが本当に怖いからやめてほしいです」と記した。
続けて「証拠がないので動いてくれないけど一応警察にも相談させて頂きました。軽い行動が相手のトラウマにもなるし大きな事にもなるから自分の欲だけで人を傷つける事しないでほしい。今は1人の時間がすごく怖くて、近くのお友達が来てくれたりそばに居てくれてるので少し安心していています」と呼びかけている。
【写真】ストーカー被害を告白した松岡凛
松岡は「実は昨日ストーカーにあいました。小学校の時に口押さえられて身体触られた事あって、大人になっても1人で階段上がるのも今でも怖いのに、昨日駅で声かけてきて無視して帰ってたら、家の階段まで上がってきてきました。私は咄嗟に傘を投げたので相手逃げましたたが本当に怖いからやめてほしいです」と記した。
続けて「証拠がないので動いてくれないけど一応警察にも相談させて頂きました。軽い行動が相手のトラウマにもなるし大きな事にもなるから自分の欲だけで人を傷つける事しないでほしい。今は1人の時間がすごく怖くて、近くのお友達が来てくれたりそばに居てくれてるので少し安心していています」と呼びかけている。