2026年のW杯出場を目指すオランダ代表は13日にグループGでフィンランド代表と対戦した。



試合はオランダがフィンランドを圧倒する内容に。8分、ドニエル・マレンのゴールで先制すると、17分にはCBのフィルジル・ファン・ダイクが追加点。前半うちの10番メンフィス・デパイが得点を挙げ、試合終盤にはコーディ・ガクポもゴールラッシュに加わった。



オランダはこれが予選6試合中5勝目に。無敗を継続しており、6試合で22ゴールと得点を量産している。





『The Athletic』によると、このゲームでは1ゴール2アシストの大活躍だったデパイがある記録を更新したという。それがオランダ代表でのアシスト記録で、フィンランド戦で通算35アシストとなり、ウェズレイ・スナイデル氏の33アシストを超えることとなった。またゴール記録に関しても現フェイエノールト指揮官のロビン・ファン・ペルシ監督を4ゴール上回る54ゴールを挙げており、これもまたオランダ代表トップの数字となっている。欧州ではマンチェスター・ユナイテッド、リヨン、バルセロナ、アトレティコ・マドリードといった名門でプレイし、31歳となった現在はコリンチャンスにいるデパイ。年を重ねるごとに円熟味が増しており、W杯での活躍に期待したい。