¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¶â»³È»¼ùÁª¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡¶â»³È»¼ùÁª¼ê¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¡Ê37¡Ë¡ÖJ1¾º³Ê¤ò¡¢¤³¤Î³¹¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÄÏ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¡×
¶â»³Áª¼ê¤Ï1988Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¡£Åçº¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æー¥¹ ー Î©Ì¿´ÛÂç ー £Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ー ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ ー ¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¾ìÄÌ»»µÏ¿¤ÏJ1¤¬2»î¹ç¡¢J2¤¬150»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤ÏºòÇ¯¤ÎJ1¾º³ÊÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶â»³Áª¼ê¡Ë
¶â»³Áª¼ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£JFL¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎJ1¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç15Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊËÍ¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¡¢¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢´î¤Ó¤ä²ù¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®¤¤±þ±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯²á¤´¤·¤¿²¬»³¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤Î³¹¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÄÏ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡Ö°úÂà¤ÏÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê5»î¹ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤é¤·¤¯Á´°÷¤ÇÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¶â»³È»¼ù¤Î¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×