前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、小川市長は１３日、前橋市のホテルで開かれた市民との対話集会に出席した。

市長選で小川市長を支援した有志が主催し、非公開で行われた。出席者によると、小川市長は「男女の関係はない」などと述べ、従来の説明を繰り返した。

事前に予約した前橋市民が対象で、小川市長は問題の経緯を説明した後、質疑に応じた。出席者によると、小川市長は落ち着いた表情で受け答えをし、進退は「自分自身で早めに決める」と説明したが、明確な時期は示さなかったという。

市長選で小川市長に投票したという女性（６７）は「（打ち合わせをする）場所の選定を間違えただけ。直接話を聞いて納得できた。市政を引き続き前に進めてほしい」と話した。６０歳代の自営業男性は「反省しているのは伝わった。ただ、この集会だけで説明責任を果たしたとは言えない」と述べた。

対話集会は午前と午後に計６回行われる。小川市長は市民の意見を聞いた上で進退を明らかにするとしており、今後の判断に影響する可能性がある。