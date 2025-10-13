¡Ú´ØÏ»¡Ûµþ»ºÂçËü´¶V¡ª¥×¥íÃíÌÜ¡¦ÅÄÂ¼¤¬¥é¥¹¥È1¿ÍÄù¤á¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ä¡×Âç¾¦Âç¤Ï8Ï¢ÇÆÆ¨¤¹
¡¡¡þ´ØÀ¾Ï»Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá3²óÀï¡¡µþ»ºÂç7¡½0Âç¾¦Âç¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá3²óÀï¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µþ»ºÂç¤¬Âç¾¦Âç¤ò7¡½0¤Ç²¼¤·¡¢2018Ç¯½©°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅÄÂ¼¹äÊ¿¡Ê4ÈÖ¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë5¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅê¼êÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£½©½éÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÆóµÜÃÎÌé¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬8²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢1²óÀï¤Ç182µå¤òÅê¤¸¤¿ÅÄÂ¼¤¬9²ó2»à¤«¤éµß±ç¡£¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¼Ô1¿Í¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÏ¢ÌÁÂåÉ½¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ´ØÀ¾ÃÏ¶èÂåÉ½·èÄêÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÇÔ¤ì¤¿Âç¾¦Âç¤Ï¡¢Ï¢ÌÁºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë8Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£