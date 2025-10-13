¡¡Âè£³£·²ó½Ð±À±ØÅÁ

¡¡¡Ö½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥­¥í¡Ë

¡¡Âç³Ø£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££±¶è¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£µ¡¦£µ¥­¥í²á¤®¤«¤é»Å³Ý¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£±¥­¥í¤ÇÃæÂç¤Î²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÆÈÁöÂÖÀª¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£

¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¶è´Ö¾Þ¤ÏÁ´¹ñ¤Î±ØÅÁ¤Ç£±ÅÙ¤â¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤òËèÆü¤·¤Æ¤­¤¿¡£À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡£µ£°£°£°¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÇºÇÂ®¤Î¸Å¹ëÃæÂç¤ÏÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£

¡¡£²ÉÃº¹¤Î£²°Ì¤Ï¶ðÂç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£³°ÌÄëµþÂç¡¢£´°ÌÁÏ²ÁÂç¡¢£µ°Ì¤Ë¹ñ³Ø±¡Âç¡¢£¶°Ì¤ËÀÄ³ØÂç¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÁáÂç¤Ï£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£