会社から「12月に健康保険証が使えなくなる」と連絡が！「資格確認書」なら“マイナカードなし”でも問題ないそうですが、なにか問題はあるでしょうか？

現行の健康保険証が使えなくなる背景

現在使っている健康保険証は、いつまでも利用できるわけではありません。2024年12月2日からは新しい健康保険証の発行が終了しており、今後はマイナ保険証を基本とした受診方法に移行していく流れとなっています。

ただし、2025年12月1日までは旧来の健康保険証も有効であり、その間は従来どおり利用することができます。

多くの会社員が「もうすぐ今の保険証は使えなくなる」と案内を受けているのは、この制度変更が背景にあるのです。



マイナ保険証が利用できない場合にはどうすればいいのか

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録をしたものを指します。

マイナンバーカードを持っていない、あるいはまだ健康保険証としての登録を済ませていない場合には、協会けんぽなどの加入している医療保険者から対象者に申請不要で「資格確認書」が交付されます。この資格確認書があれば、マイナ保険証がなくても医療機関を受診できる仕組みです。



マイナ保険証に切り替えるメリット

資格確認書があれば問題ないのに、どうしてわざわざマイナ保険証に切り替える必要があるのでしょうか？ それは、下記のメリットが受けられるからです。



・医療機関で資格情報や保険情報を即座に確認できる

・過去の診療や薬剤の情報を参照できる

・高額療養費や限度額認定などの手続きがスムーズになる

マイナ保険証に切り替えない場合のデメリット

逆に、マイナ保険証に切り替えないと以下のようなデメリットが起こりえます。



医療機関で過去の診療・薬剤情報をスムーズに参照できない

マイナ保険証とオンライン資格確認を組み合わせると、医療機関では患者の過去の診療歴や処方薬の情報を確認できます。

しかし、マイナ保険証を利用しない場合はこの仕組みが使えないため、医師が患者に口頭で情報を確認しなければなりません。結果として、診察の手間が増える可能性があります。



窓口で混乱や手続きの不便が生じる可能性

資格確認書はあくまで暫定的な証明書とされています。そのため、医療機関ごとに扱いが異なり、書式や対応の仕方が統一されていないことがあります。場合によっては窓口で時間がかかる、説明を求められるなど、受診時の不便につながるかもしれません。



制度移行・健康保険証の廃止による手続き的リスク

資格確認書には有効期限が設定されており、5年以内の範囲で保険者が設定します。有効期限終了までの期間が長めに設定されていると、うっかり期限切れを忘れてしまうこともありえるでしょう。

また、期限が近づいたときに急いでマイナ保険証へ切り替えようとすると、申請や交付に間に合わなくなる可能性があります。



事前にマイナ保険証への切り替えの準備をしておこう

現状では資格確認書があれば医療機関を受診できるため、特に手続きは不要で困ることは少ないです。しかし、将来的に資格確認書の取り扱いが変更される可能性は十分にあります。

急に制度が変わると、保険証が使えない期間が生じるなどの不安もあります。そうならないように、今のうちにマイナ保険証への切り替え方法を調べておくことが大切です。市区町村の窓口や協会けんぽの案内を確認すれば、手続きの流れはすぐに理解できます。



出典

厚生労働省 資格確認書について（マイナ保険証を使わない場合の受診方法）

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP