マーベルアニメ「スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド」のシーズン2が、2026年秋ににて配信されることがわかった。マーベル・スタジオがニューヨーク・コミコンにて発表した。

本作は（MCU）の正史世界（アース616）とは別世界を舞台に、高校生ピーター・パーカーの成長を独自に描いた青春ヒーロー物語。往年のコミックを再現したレトロなアニメーションで、デアデビルやグリーン・ゴブリン、アイアンマンやドクター・オクトパスといったおなじみのスーパーヒーローやヴィランたちが多数描かれた。

シーズン2には、コミックの人気ヴィランであるヴェノムのほか、以前アートが公開されていたグウェン・ステイシー／スパイダーグウェンが初登場。さらに前シーズンより、実写版と同じくチャーリー・コックスが声優を務めるデアデビルが再登場するほか、ノーマン＆ハリー・オズボーン親子、ドクター・オクトパス、カメレオン、スコーピオンといったヴィランも戻ってくる。

本シリーズは配信開始前からシーズン3までの製作が決定しており、シーズン1は配信後すぐに批評家・ファンの高い評価を獲得。シーズン1は今後の展開を示唆するクリフハンガーをいくつも用意して幕を閉じていた。プロデューサーのブラッド・ウィンダーバウムは、今後は年1回のペースで新シーズンをリリースしていく計画だと。

「スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド」シーズン1はディズニープラスで配信中。