TWICE¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î²÷µó¡ª¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª·èÄê
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ê¡¢ÂçÃÀ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ
Íè¤ë10·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢TWICE¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¡È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·ë¹ç¤·¤¿·Á¼°¤ÇÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢TWICE¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢²Î¼ê¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ó¥¢¡¼¡¢¥«¥í¥ëG¤È¡¢ÍÌ¾½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
TWICE¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»ê¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TWICE¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇONCE¡ÊTWICE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µî¤ë10·î10Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN¡§The Story Goes On¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤â³«ºÅÃæ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¾ëËÌ¡Ê¥½¥ó¥Ö¥¯¡Ë¶è¤Î¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø²½Äõ¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥ç¥ó¡ËÂÎ°é´Û¤Ç¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö10VE UNIVERSE¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë