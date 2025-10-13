◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加してスタートし、2区（5.8キロ）を終えて早大がトップに立った。

1区は中大・岡田開成（2年）が区間賞を獲得。2秒差の2番手でたすきリレーを行った駒大は帰山侑大（4年）がすぐに中大・浜口大和（1年）に追いつき、前へ出るとグングンと引き離した。

だが、1区10番手だった早大の主将・山口智規（4年）が猛烈に追い上げ、残り1キロで帰山の後ろにつけた。残り700メートルを切って山口がかわし、2度目のスパートで逃げ切った。駒大は5秒差の2番手、創価大が3番手、帝京大が4番手、国学院大が5番手と続いた。中大は10番手、青学大は11番手へ後退した。

レースは7年ぶり優勝を目指す箱根王者の青学大、大会連覇を目指す国学院大、昨年の3大駅伝全て2位だった駒大に、スピードランナーがそろう中大、“山の名探偵”工藤慎作（3年）をアンカーに置く早大の「5強」の優勝争いとみられている。

▼早大・山口 主将という立場で2区を任されたので、1秒でも前にという気持ちで走った。後ろとの差があまりなかったのでそこは反省点ですけど、初めての区間賞でよかったと思います。

▽学生3大駅伝 出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の3つ。出雲は最も短い6区間45.1キロで争われる。全日本（11月2日）は8区間106.8キロ、箱根（来年1月2、3日）は10区間217.1キロ。昨年は出雲と全日本を国学院大が制し、今年の箱根は青学大が2連覇を果たした。