¡ÚÏ¢Î©Î¥Ã¦¡ÛÃÓ¾å¾´»á¡¡¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â½÷ÀÉô¡¢ÀïÁè¤À¤±¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡×¢ª¸øÌÀÅÞ¤ÏÅÞ°÷¤ò½Å»ë¤·¤¿¤Î¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¾å¾´»á¤¬£±£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡¢£²£¶Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÓ¾å»á¤ÏÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁêÅöÁªµó¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿É¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¾ðÀª¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸øÌÀÅÞ¤âÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤ò½Å»ë¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ë¤ÈÃÓ¾å»á¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÀ¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â½÷ÀÉô¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÉØ¿ÍÉô¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÀïÁèÌ¤Ë´¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤À¤±¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬º£¤â¡£À¤Âå¸òÂå¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£