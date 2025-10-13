¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¡×¹âÅèÀ¯¹¨¤ÎÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ë»ØÅ¦¤Ë¡ÖÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ä¡×
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄºî¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£9·î26Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê¸å¡¢¸ø³«3½µÌÜ¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡Ä¼þ¤ê¤Î±Ç²è¤¬¶¯¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ð±é¤·¤¿¹âÅèÀ¯¹¨¡Ê59¡Ë¤«¤é¡ÖÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¿¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤Ø¤§¡Ä°Õ³°¤¹¤®¤ë¡£Â¿Ê¬¡¢ËÍ¡¢ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï00Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡×¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤¬¼«¤éµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿NHK¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¡£NHK¤Ç21¡¢22Ç¯¤È2¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë±é¤¸¤ë¶¹´Ö¸©·Ù´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼ÀÄÍÕ°ìÊ¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¼ò¤È¤¿¤Ð¤³¤È½÷¹¥¤¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀßÄê¤È¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò¥ª¥À¥®¥ê¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£»£±Æ¤Ïº£Ç¯3¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¹âÅè¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¡£È¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡¢¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÌò¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Ãî¤«¤´¤ÎÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÃ¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¹âÅè¤òÅö¤Æ½ñ¤¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¤¡¢¹âÅè¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¡Ö¤É¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÅö¤Æ½ñ¤¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÊÊÑÂÖÀ¡£ÊÑÂÖ¿Â»Î¤Ê´¶¤¸¡£Âº¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹âÅè¤Ï¡ÖÂç²Ï¤Ç1²ó¤·¤«¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÃîÊá¤êÌÖ¤ÈÈ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ø¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥·¡¼¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±ÊÀ¥ÀèÇÚ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤é¤·¤¤¡£¤´¼«Âð¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤«¤é·Ù»¡¸¤·¸¤ò¼¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Îµ¼Ô¡¦¹Â¸ý·ò°ì¤ò±é¤¸¡¢º£ºî¤Ç¤â±é¤¸¤¿±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ê59¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹âÅè¤Ï¡ÖËÍ¤â¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ó¤Á¤ã¤óÌò¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¥È¥È¤Á¤ã¤óÌò¤Î¿¹Àî°ª¡Ê30¡Ë¥Ð¥¤¥È¤Î»ÒÌò¤ÎµÆÃÏÉ±Æà¡Ê20¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡¡¤¢¤ëÆü¡¢°ìÊ¿¤ä´Õ¼±²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ËÎÙ¤ÎÇ¡·î¸©¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥ó¥É¥é¡¼±©°áÌïÀ¸¡Ê¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ËÁÜºº¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤¬³¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Î¥ê¥ä¥«¡¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤ÊÕ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë±©°á¤¬¸þ¤«¤¦¡£