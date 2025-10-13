阪神が発表「才能ある選手を見つけ出すことに全力を注ぐつもりです」

懐かしの助っ人が、チームに帰ってきた。阪神は13日、マウロ・ゴメス氏が駐ドミニカ共和国スカウトに就任すると発表。現役時代は打点王を獲得するなど活躍した選手だけに、ネット上では「マジか」「好きやったから嬉しい」「おかえりゴメス」と驚きと歓迎の声があがった。

ゴメス氏は2012年にレッドソックスでメジャーデビューを果たし、2013年はブルージェイズ3Aで29本塁打を記録。2014年から3年間阪神でプレーした。1年目には26本塁打、109打点で打点王、ベストナインに輝くなど、3年間で425試合、65本塁打、260打点を記録した。

ゴメス氏は球団を通じ、「スカウトとしてこのチームに携われることを嬉しく思います。新たな視点から貢献し、この偉大な阪神ファミリーのさらなる成長に力を尽くしたいと思っています。チームが競争力を保ち、成功を続けられるよう、才能ある選手を見つけ出すことに全力を注ぐつもりです」などとコメントした。

クライマックスシリーズを前にした時期の発表に、X（旧ツイッター）では「えー、ゴメスがスカウトかー、すご」「久しぶり！ めっちゃ嬉しい」「ゴメスなっつ！」「うおおおゴメス」「小学生の時にゴメスめちゃくちゃ好きやったから胸熱すぎるだろ」「懐かしくて泣きそうや」「ゴメス2世連れてきてくれ」「打点王が取れる助っ人、連れてきてくれ」と多くのファンがコメントしていた。（Full-Count編集部）