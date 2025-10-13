¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿à¥¢¥Ý¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¥À¥Ó¥ó¥°¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¡Ö¿©¥ê¥Ý¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡×
Ê¡²¬¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤Îà¥ì¥¢á¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã¡ªÆÃÊÌÊÔ¡×¤Ë¸µKAT¡ÝTUN¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤¬½Ð±é¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡ÖÃæ´Ý¥¢¥¥é¤Î±ØÁ°¿©Æ²¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Ê¡²¬¤Ë¤¢¤ë±Ø¥Á¥«¤Î¥¦¥Þ¥¤Å¹¤òµá¤á¤Æ¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦´ë²è¤Ç¡¢ÏÂ²Û½è¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤ÎÆÍÁ³¤Î½Ð±é¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨!?Ãæ´Ý¤¯¤ó¤¤¤ë¡Á¡×¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃæ´ÝÉüµ¢¤·¤Æ¤¿¤Î!?¡×¡ÖÃæ´Ý¥¯¥ó¡¢Ê¡²¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡×¡Ö³Ð¸ç¤ä·è°Õ¤ò·è¤á¤¿ÃË¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¼Ü¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT¡ÝTUN¡×¤Ïº£Ç¯3·îËö¤Ç²ò»¶¡£11·î8Æü¤Ë°ìÆü¸Â¤ê¤ÇºÆ½¸·ë¤·¡¢ÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ´Ý¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¶à¿µ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆµÙ¶È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£