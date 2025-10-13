「えぐい弾道」「痺れた」豪快ミドル炸裂！ 横浜FCの26歳MFが決めた衝撃ゴラッソに脚光！「とんでもないシュート」【ルヴァン杯】
横浜FCは10月12日、ルヴァンカップ準決勝の第２戦でサンフレッチェ広島と敵地で激突。１−２で敗れ、２戦合計１−４となりベスト４で敗退となった。
横浜FCにとって悔しい結果に終わったが、その試合でひと際注目を集めたのが、26歳MF山根永遠の豪快な一撃だった。
17分、横浜FCが左CKを獲得。ショートコーナーからの展開でボールを受けた山根は、ボックスの外から迷いなく右足を振り抜いた。放たれた強烈なミドルシュートは一直線にゴールへ突き刺さった。相手守備陣も反応できない圧巻のゴラッソに、スタジアムはどよめきに包まれた。
このゴールシーンにはSNS上でファンから「えぐい弾道」「すごすぎ」「ボールが見えなかった」「ワールドクラスのゴール！」「痺れた！」「敵ながらスーパーすぎる」「とんでもないシュート」といった驚きと称賛の声が上がった。
勝利にはつながらなかったものの、ルヴァン杯のハイライトとして記憶に残る一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山根永遠のワールドクラスな一撃！
