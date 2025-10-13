豪快なミドル弾を挙げた山根。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　横浜FCは10月12日、ルヴァンカップ準決勝の第２戦でサンフレッチェ広島と敵地で激突。１−２で敗れ、２戦合計１−４となりベスト４で敗退となった。

　横浜FCにとって悔しい結果に終わったが、その試合でひと際注目を集めたのが、26歳MF山根永遠の豪快な一撃だった。

　17分、横浜FCが左CKを獲得。ショートコーナーからの展開でボールを受けた山根は、ボックスの外から迷いなく右足を振り抜いた。放たれた強烈なミドルシュートは一直線にゴールへ突き刺さった。相手守備陣も反応できない圧巻のゴラッソに、スタジアムはどよめきに包まれた。
 
　このゴールシーンにはSNS上でファンから「えぐい弾道」「すごすぎ」「ボールが見えなかった」「ワールドクラスのゴール！」「痺れた！」「敵ながらスーパーすぎる」「とんでもないシュート」といった驚きと称賛の声が上がった。

　勝利にはつながらなかったものの、ルヴァン杯のハイライトとして記憶に残る一撃だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】山根永遠のワールドクラスな一撃！