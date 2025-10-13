2»ù¤ÎÊì¡¦¹ñÃçÎÃ»Ò¡ÖÎÁÍý¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥Á¥óÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡»Ò¶¡¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤Ï¹ñÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È»öÎÏ¤¬¹â¤½¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÃç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¼çÉØÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£À¨¤¯ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡10ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ÏºÇ¶á¡¢È¿¹³´ü¤È¤¤¤¤¡Ö¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î´é¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¼¡ÃË¤Ï¡Ö³°ÌÌ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯12·î¤ËÇÐÍ¥¡¦¸þ°æÍý¤È·ëº§¤·¡¢15Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢17Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£