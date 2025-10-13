◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

レースの流れを決める大事な１区（８・０キロ）は、中大の岡田開成（２年）が２３分２８秒（記録はいずれも速報値）で区間賞を獲得した。２区（５・８キロ）のルーキー浜口大和に最高の形でタスキを託した。全国大会レベルでは初の区間賞となった岡田は「素直にうれしいです」と笑顔。ラスト１キロで首位に立った走りを振り返り「苦手だったラストスパートを毎日のように練習してきた成果が出せた」と喜んだ。

２秒差の２位に駒大の谷中晴（２年）が続いた。

３位は帝京大、４位は創価大、５位は国学院大、６位は青学大、７位は城西大、８位は東京国際大が続いた。早大は１０位、東洋大は１１位でタスキリレーした。

１区の最初の１キロは２分４９秒とまずまずのハイペースで入ったが、その後、スローペースに。１区の区間記録（２２分３０秒＝２００９年・第一工大ジュグナ）から大きく遅れる展開となった。残り２・５キロで国学院大のエース青木瑠郁（４年）がペースアップ。アイビーリーグ選抜のローザ（ハーバード大）が追いかける展開。残り１キロで中大の岡田がスパートして、そのまま、中継所にトップで飛び込んだ。

定刻の午後１時５分にスタート。正午過ぎにすでに気温は２６度を突破して「夏日」（気温２５度以上）に。レース中には、さらに上昇する可能性が高く、各校はライバルとの勝負いに加え「暑さ」という共通の「強敵」とも戦う必要がある。

例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝は午後１時５分にスタートし、優勝チームが午後３時１０分過ぎ、最下位のチームが同３０分頃にゴールする。最も暑い時間帯にレースが行われている。近年の猛暑を懸念し、多数の監督が選手の安全確保のため、午前中の開催を要望し、スタート時間の変更案が浮上している。

今後、協議を重ね、生中継するフジテレビなどの了承が得られれば、近い将来にスタート時間を現在の午後１時５分から午前８時〜１０時に変更することになりそうだ。

１区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。

＜１＞中大

＜２＞駒大

＜３＞帝京大

＜４＞創価大

＜５＞国学院大

＜６＞青学大

＜７＞城西大

＜８＞東京国際大