¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ä´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¡¢£±£±·î¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¾ÃÌÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤ËàÃæ¹ñ¿Í¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ï£±£±·î¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤È¤â¸ò¾Ä¤·¤¿¤¬¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Á£Æ£Á¡Ë¤Î°ÑÇ¤¤ò¼õ¤±¤¿³¤³°¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬£µ¡Á£¶·îº¢¡¢Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ë£Æ£Á¡Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤Ë»î¹ç¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¾ò·ï¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¾å¡¢Âè£³¹ñ¤Î»î¹ç¤òÍ×µá¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï£Á£Æ£Á¤¬£±»î¹çÅö¤¿¤ê£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÂÐÀïÎÁ¤ÎË½Æ¤¬¸ò¾Ä·èÎö¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÏÂÐÀïÎÁ¤¬°Û¾ï¤Ë¹âÆ¤·¤¿Î¢¤Ë¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö£Ë£Æ£Á¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×»Ù±çÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê¤Î¤³¤È¤¬¡Ë¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾·ÂÔÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾·ÂÔÈñ¤È£Á£Æ£Á¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¡¢¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤À¡£Àè·î¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂ¦¤¬´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ËÂÐÀïÎÁ¤Ç£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆîÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤ÆÇÈÌæ¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¼«¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¶âÌÙ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬ÂÐÀïÎÁ¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¾å¤²¤¿¤Î¤À¡×¤ò¾×·â¤ÎÇØ·Ê¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¿Í¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£