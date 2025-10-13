20年ぶりU-20W杯出場のモロッコが20年ぶり4強!! ボール保持率23%もカウンター&セットプレー3発でアメリカ撃破
[10.12 U-20W杯準々決勝 アメリカ 1-3 モロッコ]
U-20ワールドカップは12日、準々決勝を行い、“死の組”C組を首位で突破したモロッコがアメリカを3-1で破った。モロッコは前回の出場で4位に入った2005年大会以来20年ぶり出場で20年ぶりの4強入り。ボール支配率は23%(アメリカが61%、中立16%)にとどまりながら、カウンターやセットプレーで決め切る試合巧者ぶりが光った。
スペイン、ブラジル、メキシコと同居したC組を2勝1敗の首位で突破し、ラウンド16では韓国を2-1で破ったモロッコ。準々決勝では、ラウンド16でイタリアを3-0で破ったアメリカにボールを握られる時間が続いたが、迫力あふれる攻撃陣はこの日も健在だった。
まずは前半31分、モロッコはカウンターから10番のFWサード・エルハダド(ベネチア)が左サイドを攻め上がり、ゴール前にクロスを送ると、これに反応したのは右ウイングのFWウスマン・マーマ(ワトフォード)。ゴールポスト脇で収めてトリッキーなジャンピングヒールで折り返すと、最後はエースのFWヤシル・ザビリ(ファマリカン)と左SBのDFフアド・ザウアニ(UTSラバト)がツインシュートのような形で押し込んだ。記録はザウアニの得点となった。
一方のアメリカもボールを握りながら攻め込むと、前半アディショナルタイムにセットプレーを起点に追いついた。同45+1分、右のショートコーナーからMFマシュー・ココラン(ナッシュビルSC)がクロスを上げ、長身左SBのDFノーラン・ノリス(FCダラス)がボックス内で倒され、新ビデオ判定『FVS』によるリクエストでPKを獲得。これをFWコール・キャンベル(ドルトムント)が左足で決めた。
後半もアメリカがボールを握ったが、モロッコが押し切った。まずは後半22分、ザウアニのロングスローでゴール前を攻め込み、ニアサイドでザビリが反応すると、左足シュートがアメリカのDFジョシュア・ワインダー(ベンフィカ)に当たってオウンゴールで追加点。さらにアメリカの攻撃を耐え抜いた同43分、自陣からの長いクリアボールに反応したFWイリアス・ブマサウディ(デンボス)が相手GKのミスにつけ込んで収めると、最後は横パスからエルハダドが決めた。
そのまま試合はタイムアップ。相手にボールを握られながらもカウンター狙いで破壊力を見せたモロッコがベスト4進出を果たした。15日の準決勝ではフランスと対戦する。
