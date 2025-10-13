U-20日本代表破ったフランスがW杯4強!! “初V”ポグバ世代以来の快挙、日本戦緊急招集のサウジ所属FWが2発大仕事
[10.12 U-20W杯準々決勝 ノルウェー 1-2 フランス]
U-20ワールドカップは12日、準々決勝を行い、ラウンド16で日本を延長戦の末に破ったフランスが同じ欧州勢のノルウェーを2-1で破った。所属先との招集交渉により、国際Aマッチウィーク期間の2試合限定で緊急合流したFWサイモン・ブアブレ(ネオムSC)が2ゴールの大活躍。MFポール・ポグバ(モナコ)らを擁して初優勝した2013年大会以来の4強入りを果たした。
フランスはラウンド16で日本に1-0で勝利し、中3日で臨んだ準々決勝。同じく延長戦の末にパラグアイを1-0で破ったノルウェーと対戦した。
試合は今夏モナコからサウジアラビアの新興クラブ・ネオムSCに移籍し、異例の決断に注目を集めた19歳のスター候補が主役となった。
まずは前半18分、フランスは4バック全員が敵陣に入ってのビルドアップからDFノアム・カマラが鋭い浮き球の縦パスをボックス内に入れると、これに反応したのは日本戦からチームに合流したばかりのブアブレ。冷静なトラップから右足で押し込み、先制点を奪った。
さらにフランスは前半37分、この日は左サイド起用となったポリバレントプレーヤーのMFアンソニー・ベルモン(RCランス)が縦に仕掛け、クロスを送ると、MFアンドレア・ル・ボルグン(コモ)が頭で落とし、またしてもブアブレが反応。今度は右足ダイレクトボレーで突き刺し、早くも2-0とした。
2023年のU-17W杯準優勝メンバーのブアブレは大会前はメンバーから外れていたが、当初の招集選手が大会直前に所属クラブから呼び戻されたため、開幕直前の追加登録で今大会に参戦。所属クラブとの交渉により、国際Aマッチウィーク期間のラウンド16と準々決勝のみの参加で緊急合流し、日本戦にも先発していたが、大会2戦目で見事に結果を出した。
後半は一転、ノルウェーが攻勢を仕掛けたが、フランスGKリサンドル・オルメタ(リール)が再三のビッグセーブを披露。同38分にはノルウェーがMFソンドル・グラナース(モルデ)のクロスからパワープレーで攻撃参加していたDFラスムス・ホルテン(ソグナル)がヘディングで一矢報いたが、反撃はこの1点のみにとどまり、フランスが12年ぶりの4強入りを決めた。
フランスは15日の準決勝でモロッコと対戦する。
