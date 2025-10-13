山田涼介が、音楽フェス『ZOZOFES』に出演し、ドラマ『ビリオン×スクール』（2024年・フジテレビ）で共演した超特急のハル（柏木 悠）とステージ上で再会。両者が自身のSNSに再会の喜びを投稿した。

■「加賀美先生」と「鈴木くん」の再会にファンが大興奮

『ZOZOFES』は、ZOZOTOWNの20周年を記念して10月12日・13日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される音楽フェス。12日の公演にはHANA、超特急、Ryosuke Yamada（山田涼介）が出演し、ラストに3組がステージ上に集合。山田とハルが、ステージ上で久しぶりの対面を果たした。

ドラマ『ビリオン×スクール』は、日本一の財閥系企業のCEOで億万長者＝ビリオネアの主人公・加賀美零（山田）が、身分を隠して学校の教師となり、様々な問題に直面しながらも生徒とともに成長していく姿を描く学園コメディ。ハルは山田が演じる加賀美が受け持つ3年0組の生徒・鈴木 司を演じた。

■山田涼介、ハルとの再会で「先生の顔」に

山田涼介は、

「ZOZOフェス最高でした。

野生のハルを捕まえた。」

のコメントとともにハルとの2ショットを公開。

山田はハルの頬を顔の形が変わりそうなぐらいの力でギュッと掴み、しかし本人は涼しい表情（笑）。一方のハルは、山田の手荒い歓迎がうれしくてしょうがないといった感じだ。

この投稿にハルは「最高すぎます！！ 先生大好きです！」と反応。

ファンも「先生の顔になってる」「ハルくんとの絡みかわいすぎ！」「加賀美先生と鈴木くん、お疲れ様でした！」「かわいいはるくんをこれからもよろしくお願いします」と、ハル本人＆両者のファンが一丸となって大盛り上がりとなっている。

■ハル（柏木悠）Wピースで喜びをアピール

一方、ハルは、

「ZOZOFESありがとうございました！！

なんとなんと先生と一緒に写真撮れました！！

ドラマの時とステージにいる時のギャップが凄すぎて僕もRed.Yに入れさせてください。

またご一緒できるように頑張るぞーー！」

と興奮を隠し切れない様子。

2ショット写真では、Wピースで喜びをアピール。やはり山田は、どことなく先生ぽい？

コメント欄は「ビリスク以来の絡み幸せすぎる」「先生とお写真撮れてよかったね」「ツーショはうれしすぎる」「よかったねーハルくん！」とハルと喜びを共有するかのような書き込みが目立っている。

