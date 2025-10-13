¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹2Ï¢ÇÆ¤Î¡È·üÇ°ºàÎÁ¡É¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡¡LCS¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤â¡Ä¡Ä¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬»ØÅ¦
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ö¥ë¥ïー¥º¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î4µåÃÄ¤ÎMLB¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·ー¥º¥óºÇ°¤Î¥¹¥é¥ó¥×¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤ëÍýÍ³¡×¤È¡Ö·üÇ°ºàÎÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ïºòµ¨¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÇÆ¼Ô¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÁª½Ð¡£Í¥¾¡¤ò¿®¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ë¤¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬Éé½ý¤Ê¤¯¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤ÎÉüµ¢¤ÇÂÇÀþ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤È¤¤¤¦¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1Ç¯ÃæÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Áー¥à¤Î»Ñ¡×¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤Ï¡ÈÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¡É¤Ë¸ÀµÚ¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É102ÂÇÅÀ¡¢146ÆÀÅÀ¡¢OPS1.014¡¢ÂÇÎ¨.282¤ÈÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÄÌ»»18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢2»Íµå9»°¿¶¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.056¡×¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Öº£µ¨¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î°ÂÄê¤·¤ÆÄ¶±ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·ー¥º¥óºÇ°¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ÇÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤°»Ñ¤ò¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤ÎÉüÄ´¤¬2Ï¢ÇÆ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤ß¤¿¡£
MLB¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì:¥É¥¸¥ãー¥¹
2°Ì:¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º
3°Ì:¥Þ¥ê¥Êー¥º
4°Ì:¥Ö¥ë¥ïー¥º