宇多田ヒカルが、「Mine or Yours」の第二弾リミックス音源を10月20日にリリースすることを発表した。

楽曲を手掛けたのは、ハウス、テクノ、ディスコ、ポップを自在に組み合わせるジャンルレスなセットで世界中のファンを魅了し続けるDJ / プロデューサー / カルチャーキュレーターのThe Blessed Madonna（元The Black Madonna）。多様性やクリエイティビティ、コミュニティを祝うイマーシブな体験としてオーディエンスに強烈な印象を与えているというThe Blessed Madonnaの手によってどのような世界観になるのか、注目して欲しい。

リリースを記念してプレオーダーキャンペーンが本日よりスタート。リリース日前日の10月19日23時59分までに、iTunesプレオーダーで、「Mine or Yours」ロゴがあしらわれた、「オリジナルルーラー」、プレアド・プレセーブで 待ち受け画面をプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページを確認していただきたい。

また、ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』が、11月14日より台湾全土のVieshow Cinemas（威秀影城）にて上映が決定。圧巻なステージを大スクリーンで体感でき、音と光が織りなす迫力のライブ体験を5.1サラウンドで再び味わうことができるという。来場者には数量限定の特典「イラストくまステッカー」がプレゼントされる予定。上映期間に合わせて、11月14日〜11月23日の期間、台北・華山1914文化創意産業園区ガラスハウスにて期間限定POP UPイベントが開催される。会場では写真作品の複製品の展示に加え、アパレル商品や視差効果フォトカードなどの限定アイテムも見ることができるとのことだ。

■「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」

2025年10月20日（月）配信リリース

URL；https://erj.lnk.to/LwMI9R ▼プレオーダーキャンペーンリンク

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/the-blessed-madonna-remix/ ◆「Mine or Yours(Yaeji Remix)」

配信：https://erj.lnk.to/baUK8t ◆「Mine or Yours」

配信：https://erj.lnk.to/bll7Z4

◾️『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 上映日：2025年11月14日（木）

公開劇場：台湾全国Vieshow Cinemas（威秀影城）にて独占上映

＊上映スケジュールや来場者特典などの情報は、大鴻藝術BIG ARTのFacebookにてご確認ください。