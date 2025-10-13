¡ÈÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡É¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢É×¡¦KENJI03¤È¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤òËþµÊ¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬¡¢É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK-ON¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦KENJI03¡Ê41¡Ë¤È¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢KENJI03¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¸öÅÄ¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó ¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÄ¹Ä¶¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²ÈÂ²¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤·¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤
¡¡10·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡ÖËÜÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ÆNOAH¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼!!!¤¤¤ä¡¼¡¼¡¼Ç®¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¤ï¡¼¡¼ Ï¢Æü¥×¥í¥ì¥¹´®Ç½¤·¤Þ¤¯¤êÌäÂê¤Ç¡¢¤³¤Î3Ï¢µÙ¤ÏË»¤·¤³¤Ç¤¹ ¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢´ÝÆ£Áª¼ê¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢·ý²¦Áª¼ê¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤Æ ¤ª2¿Í¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ ¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤È´Ý·ýT¥·¥ã¥Ä¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¤ª2¿Í¤ò¶´¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼!!!´ñÀ×¡ªÇ®¤¤»×¤¤¤òÄ¹¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×
¡¡¸öÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤À¤Í¡Á¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£É×ÉØ¤Ç¼ñÌ£¤¬°ì½ï¤Ê¤ÎºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë