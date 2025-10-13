「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

大学三大駅伝の開幕戦がスタート。２２チームが一斉に駆けだしていった。

下馬評では国学院大、駒大、青学大、中大、早大の５強とされている。 連覇を狙う国学院大は当日変更で４区に辻原輝（３年）を投入。１区青木瑠郁（４年）、２区尾熊迅斗（２年）、３区野中恒亨（３年）、４区辻原輝（３年）、５区高山豪起（４年）、６区上原琉翔（４年）で挑む。

昨年の２位で２年ぶりの優勝を狙う駒大は当日変更で５区に菅谷希弥（２年）を起用。エース佐藤圭汰（４年）が欠場の中で、１区谷中晴（２年）、２区帰山侑大（４年）、３区桑田駿介（２年）、４区伊藤蒼唯（４年）、５区菅谷希弥（２年）、６区山川拓馬（４年）の布陣を組んだ。

今年の箱根王者で、７年ぶりの優勝を狙う青学大は、当日変更で２区にスピードランナーの折田壮太（２年）を配置。１区は小河原陽琉（２年）、２区は折田壮太（２年）、３区は飯田翔大（２年）、４区は神邑亮佑（１年）、５区塩出翔太（４年）、６区にエース黒田朝日（４年）で王座奪還に挑戦する。

５０００、１万メートルの平均で最速の古豪中大は当日変更はなく１区岡田開成（２年）、２区濱口大和（１年）、３区溜池一太（４年）で、エースの吉居駿恭（４年）を４区に起用。５区佐藤大介（２年）、６区本間颯（３年）で悲願の初優勝なるか。強力ルーキーの加入で躍進の期待がかかる早大も当日変更なしで３、４、５区に１年生を起用。１区吉倉ナヤブ直希（２年）、２区山口智規（４年）、３区鈴木琉胤（１年）、４区佐々木哲（１年）、５区堀野正太（１年）の配置で箱根５区での活躍から“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）がアンカー６区を務める。