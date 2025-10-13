¸µ·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¤Î¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò·Ù»¡¤ËÁÊ¤¨¡Ö²È¤Î³¬ÃÊ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾²¬ÑÛ¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤¤Þ¤È¤¤Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¸ý²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¿¨¤é¤ì¤¿»ö¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â1¿Í¤Ç³¬ÃÊ¾å¤¬¤ë¤Î¤âº£¤Ç¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢ºòÆü±Ø¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤ÆÌµ»ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢²È¤Î³¬ÃÊ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤ÏÒôÓÍ¤Ë»±¤òÅê¤²¤¿¤Î¤ÇÁê¼êÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¡Ö¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É°ì±þ·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·Ú¤¤¹ÔÆ°¤¬Áê¼ê¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·Âç¤¤Ê»ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÍß¤À¤±¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë»ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Öº£¤Ï1¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤é·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö±¾¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¤³¤Èµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡¢2015¡Á2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö·ÃÈæ¼÷¡ú¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥°¥é¥É¥ë³¦°ìÂ¤ÎÄ¹¤¤¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£