¸µÇµÌÚºä46È«ÃæÀ¶Íå¡¢É×¤Î¸ª¤ËÆ¬¾è¤»¤¿Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û¸µÇµÌÚºä46¤ÎÈ«ÃæÀ¶Íå¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤¿Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
È«Ãæ¤Ï¡Ö3Ï¢µÙ²æ¤¬²È¤Ï¤Î¤Û¤Û¡Á¤ó¤È²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£É×¤ÎÏÓ¤Ë¼«¿È¤ÎÏÓ¤ò¤Þ¤ï¤·¡¢¸ª¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡ÖåºÎï¤Ê±üÍÍ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È«Ãæ¤Ï2011Ç¯8·î¡¢Âè1´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2015Ç¯4·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°®¼ê²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢2017Ç¯½©º¢¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
