¡Öº£Æü¹¥¤¡×2»ù¤ÎÊì¡¦½ÅÀîçýÌï¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤È¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸µ¡¹²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥Ï¥ï¥¤ÊÔ-¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½ÅÀîçýÌï¤¬10·î12Æü¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¤è¤ë8»þ¡Á¡¿ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¡ô90¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤È¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½ÅÀîçýÌï¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤ÈÌ©Ãå
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸·ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£½ÅÀî¤Ï¡¢Æ±Ç¯2·î¤ÎÎ¥º§È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¥º§È¯É½¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î2·î¤Ç¡£¤Ç¤â1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éËÜÅö¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯É½¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¶á¡×¤ÈÈ¯É½»þ¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎø°¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤«¡¢¸µ¡¹²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀè°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿½ÅÀî¡£È¯É½¤òÃÙ¤é¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤Î1Ç¯´Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÅÀî¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥Ï¥ï¥¤ÊÔ-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤ÈÆ±ºî¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯4·î21Æü¤Ë¡¢·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¨¤À¤¬5·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á6·î¤ËÆþÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯7·î9Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£2025Ç¯2·î16Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½ÅÀîçýÌï¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤ÈÌ©Ãå
¢¡½ÅÀîçýÌï¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤È¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸·ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£½ÅÀî¤Ï¡¢Æ±Ç¯2·î¤ÎÎ¥º§È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¥º§È¯É½¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î2·î¤Ç¡£¤Ç¤â1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éËÜÅö¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯É½¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¶á¡×¤ÈÈ¯É½»þ¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡½ÅÀîçýÌï¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤È2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§
½ÅÀî¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥Ï¥ï¥¤ÊÔ-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤ÈÆ±ºî¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯4·î21Æü¤Ë¡¢·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¨¤À¤¬5·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á6·î¤ËÆþÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯7·î9Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£2025Ç¯2·î16Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û